В Башкирии выявлено порядка 2,5 гектара земли под строительство жилья

В сервис «Земля для стройки» добавили 367 новых земельных участков общей площадью 159 гектаров, информирует Управление Росреестра по Башкирии.
Участки находятся в различных районах региона: Бакалинском, Дуванском, Калтасинском, Салаватском, Стерлибашевском, Федоровском и Шаранском, а также в Уфе и Салавате.
На сегодняшний день обнаружены 1389 земельных участков в 37 муниципалитетах с потенциалом для жилищного строительства. Их общая площадь составляет 2454 гектара, сообщил глава республиканского Управления Росреестра Петр Клец.
Проект «Земля для стройки» призван оказать содействие инвесторам и другим заинтересованным лицам при выборе земельных участков для строительства как многоквартирных жилых домов, так и индивидуальных.