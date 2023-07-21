В Башкирии выявлено порядка 2,5 гектара земли под строительство жилья

В сервис «Земля для стройки» добавили 367 новых земельных участков общей площадью 159 гектаров, информирует Управление Росреестра по Башкирии.

Участки находятся в различных районах региона: Бакалинском, Дуванском, Калтасинском, Салаватском, Стерлибашевском, Федоровском и Шаранском, а также в Уфе и Салавате.

На сегодняшний день обнаружены 1389 земельных участков в 37 муниципалитетах с потенциалом для жилищного строительства. Их общая площадь составляет 2454 гектара, сообщил глава республиканского Управления Росреестра Петр Клец.