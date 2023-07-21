Врачи Башкирии установили 18-летней пациентке пластину в череп

Девушка попала в серьёзное ДТП. У несчастной оказалась раздроблена лобная кость. Нейрохирурги выполнили трепанацию и удалили осколки черепа, после чего началось длительное восстановление.

Только через три года после аварии девушка обратилась за медицинской помощью повторно. Всё это время она жила буквально с «дырой во лбу» и скрывала «несовершенство» чёлкой. Девушке сделали краниопластику дефекта черепа титановой пластиной.