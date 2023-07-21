Врачи Башкирии установили 18-летней пациентке пластину в череп

Врачи Башкирии провели 18-летней пациентке сложнейшую операцию. О лечении необычного случая рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Девушка попала в серьёзное ДТП. У несчастной оказалась раздроблена лобная кость. Нейрохирурги выполнили трепанацию и удалили осколки черепа, после чего началось длительное восстановление.
Только через три года после аварии девушка обратилась за медицинской помощью повторно. Всё это время она жила буквально с «дырой во лбу» и скрывала «несовершенство» чёлкой. Девушке сделали краниопластику дефекта черепа титановой пластиной.
Послеоперационный период протекал без особенностей, пациентка была выписана на шестые сутки после операции. Сейчас рубец практически незаметен. А от челки девушка отказалась на второй день после операции.