Радий Хабиров посетил зональный семинар «День поля» на юге Башкирии

Для нас 4 млн тонн должны стать обыденным, даже об этом думать не должны. Вот в прошлом году было 5,2 млн. Последний раз и единственный раз такой урожай больше был только в 1986-м при Советском Союзе. Давайте тянуться к тем цифрам, о которых я говорю. Всех поздравляю, всем желаю удачной страды и хорошего урожая.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан