Радий Хабиров посетил зональный семинар «День поля» на юге Башкирии

Старт уборки озимых культур, акцент на лён и обновление сельхозтехники в республике. Эти темы обсуждают в Куюргазинском районе на «Дне поля» – одном из зональных семинаров, которые традиционно проводят перед началом уборочной страды. Мероприятие, а также местное предприятие и опытные делянки посетил сегодня глава региона.

Радий Хабиров отметил, что год для аграриев непростой. Залог хорошего урожая – не только погодные условия и модернизация сельского хозяйства (например, в эту страду на поля выйдут на 150 комбайнов больше), но и труд людей. Руководитель республики поблагодарил работников, пожелал хорошего урожая и вручил государственные награды передовикам.

Для нас 4 млн тонн должны стать обыденным, даже об этом думать не должны. Вот в прошлом году было 5,2 млн. Последний раз и единственный раз такой урожай больше был только в 1986-м при Советском Союзе. Давайте тянуться к тем цифрам, о которых я говорю. Всех поздравляю, всем желаю удачной страды и хорошего урожая.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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