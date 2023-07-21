Радий Хабиров посетил зональный семинар «День поля» на юге Башкирии

Старт уборки озимых культур, акцент на лён и обновление сельхозтехники в республике. Эти темы обсуждают в Куюргазинском районе на «Дне поля» – одном из зональных семинаров, которые традиционно проводят перед началом уборочной страды. Мероприятие, а также местное предприятие и опытные делянки посетил сегодня глава региона.
Радий Хабиров отметил, что год для аграриев непростой. Залог хорошего урожая – не только погодные условия и модернизация сельского хозяйства (например, в эту страду на поля выйдут на 150 комбайнов больше), но и труд людей. Руководитель республики поблагодарил работников, пожелал хорошего урожая и вручил государственные награды передовикам.