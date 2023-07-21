В Башкирии рассказали о причинах гибели людей при пожарах

По информации республиканского Госкомитета по ЧС, с начала текущего года в пожарах на территории Башкирии погибли 156 человек.

Наиболее распространенные причины смертельных случаев на пожарах: неосторожное обращение с огнем при курении, монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями.

В ведомстве обратились к жителям Башкирии с просьбой не курить в квартирах и домах, не перегружать электросети.

Также важно помнить о том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.