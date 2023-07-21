В Стерлибашевском районе Башкирии восстанавливают церковь и строят мечеть

В Стерлибашевском районе восстанавливают церковь и строят мечеть. По одной из версий, истории храма с двумя престолами – во имя святого Николая Чудотворца и в честь иконы Божией Матери – около 200 лет. Его построил помещик Бондаревский и местные прихожане.