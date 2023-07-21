В Башкирии с начала года почти 2 млн человек воспользовались электричками

Данный показатель вырос более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что была обновлена маршрутная сеть, а также заработали новые транспортные продукты.

«Орлан» и «Ласточка» – совершенно новые поезда, которые играют ключевую роль в развитии пригородных перевозок.

Особое внимание уделяется расширению дополнительных сервисов для пассажиров. Например, на нескольких важных направлениях предоставляется услуга «Wi-Fi на борту», чтобы пассажиры могли оставаться на связи и пользоваться интернетом во время поездки. Еще одна популярная услуга – «Буфет на борту».