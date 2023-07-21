В заповеднике «Шульган-таш» борются с бабочками непарного шелкопряда

Сотрудники заповедника решили, что брачный период этих насекомых – наиболее удачный для борьбы с ним.

Специалисты ожидают, что самцы-бабочки будут слетаться на запах, так как по своей природе они чувствуют присутствие самок в радиусе до 7 км. Подлетев к ловушке, самец приклеивается и погибает.