В Башкирии прошел турнир по стрельбе из традиционного лука

В Абзелиловском районе прошел турнир по стрельбе из традиционного лука на приз первоцелинников. Его участниками стали более 70 человек из семи районов республики.
Конкуренцию башкирским спортсменам и любителям составили гости из Магнитогорска. Мероприятие призвано популяризировать этот вид спорта и выявить сильнейших лучников. Участники выступали в семи подгруппах. Выстрелы совершали с расстояния от 30 до 70 метров. Каждый имел право на 10 подходов.
Победителями первого турнира по стрельбе из традиционного лука стали Алия Ишмуратова и Денис Юлбердин. По итогам соревнований была сформирована команда для участия во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в следующем году в Казахстане.