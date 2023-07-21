В Уфе официанты учат жестовый язык в преддверии Летних игр сурдлимпийцев

До Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» осталось три дня. К мероприятию готовятся не только спортсмены и волонтеры, но и официанты нескольких заведений Уфы. В ресторане «Кумпан» провели мастер-класс по жестовому языку.
Официанты освоили самые необходимые жесты для общения со слабослышащими. Всего в столице республики такие мастер-классы провели в пяти ресторанах.
В течение восьми соревновательных дней в Уфе ежедневно будет проходить развлекательно-досуговая программа. В нее входят концерты, конкурсы, сабантуй. Также была разработана экскурсионная карта для гостей. Нужно будет лишь навести телефон на куар-код. Далее сурдопереводчик расскажет обо всех достопримечательностях нашего города.