В Уфе официанты учат жестовый язык в преддверии Летних игр сурдлимпийцев

До Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» осталось три дня. К мероприятию готовятся не только спортсмены и волонтеры, но и официанты нескольких заведений Уфы. В ресторане «Кумпан» провели мастер-класс по жестовому языку.

Официанты освоили самые необходимые жесты для общения со слабослышащими. Всего в столице республики такие мастер-классы провели в пяти ресторанах.

Мы прошли алфавит и базовое общение с гостями: меню, оплата картой, спасибо, извините. Алена Асадуллина, официант ресторана