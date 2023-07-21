Российские спутники смогут обеспечить доступ к высокоскоростному интернету

Российские спутники обеспечили доступ в интернет. Компания "Бюро 1440" рассказала об удачном старте проекта.
В настоящее время скорость передачи данных составляет 12 Мбит/с, а задержка составляет всего 41 миллисекунда. Компания планирует разрабатывать и выпускать большое количество подобных спутников и значительно увеличить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и даже больше.
Также организация не собирается останавливаться на достигнутом. Целью компании является запуск коммерческого сервиса широкополосной связи через спутники, которые будут работать на низких орбитах и обеспечат высокую скорость.