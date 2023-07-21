В Куюргазинском районе прошел зональный семинар-совещание «День поля – 2023»

Вы вносите огромный вклад в помощь нашим воинам, которые находятся на передовой. Отправляете продукты питания, технику – всё, что нужно ребятам. Спасибо вам за это большое! Хочу пожелать вам в этом году хорошего урожая. Я неоднократно говорил, что нам по силам выращивать до 4 млн тонн зерна в год. Разумеется, при соответствующих климатических условиях, большом количестве удобрений и с современной техникой. Давайте тянуться к этому уровню. Всем желаю удачной страды!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан