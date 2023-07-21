В Куюргазинском районе прошел зональный семинар-совещание «День поля – 2023»

Старт уборки озимых культур, акцент на лён и обновление сельхозтехники в республике. Эти темы обсудили в Куюргазинском районе на «Дне поля» – одном из зональных семинаров, которые традиционно проводят перед началом уборочной страды. Это мероприятие, а также местное предприятие и опытные делянки посетил глава региона. Радий Хабиров отметил, что год для аграриев непростой. Залог хорошего урожая – не только погодные условия и модернизация сельского хозяйства (например, в эту страду на поля выйдут на 150 комбайнов больше), но и главное – труд людей.
Эти работники в шубках, в отличие от их полосатых коллег, не уходят зимой в спячку. Шмели, выведенные Россельхозцентром, в холодный сезон трудятся в теплицах. Башкирская лаборатория – единственная в Приволжье разводит этих насекомых. Они опыляют уже существующие культуры. Над новыми работают в республиканском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.
Учёные облегчили жизнь хлебопёкам. Чтобы получить муку для тритикале, смешивали рожь и пшеницу. Селекционеры скрестили озимые культуры. Сейчас растёт уже готовый продукт. Культуры испытывают на специальном поле. В Башкортостане опытные делянки есть в шести зонах. Они отличаются по климату.
В этом году селекционеры шутят, что погода для них удачная: не нужно искусственно создавать испытательные условия для культур. В ходе осмотра опытной делянки глава региона отметил: нужно выращивать больше льна.
Уборку озимых культур на полях уже начинают. Условный старт был дан по команде. В эту страду на поля республики вышли на 150 комбайнов больше. Модернизация сельского хозяйства, благоприятные погодные условия и труд людей – три условия для хорошего урожая. В этом году природа не на стороне аграриев, бросает вызов. Глава региона поблагодарил сельхозработников, пожелал высоких показателей и вручил госнаграды.