В Башкирии открылся межрегиональный этнохудожественный симпозиум «Тура-хан»

Картины, которые появятся после этого форума, пополнят галерею Евразийского музея кочевых цивилизаций. Но до этого времени они будут храниться в фонде музейного комплекса «Шульган-Таш». Участники симпозиума отправились за вдохновением в Чишминский район.

Мавзолей Тура-хана для одних – монумент из бездушного камня, для других – источник вдохновения. Каждая трещина – штрих будущей картины. Путешествуя, Магомед Даудов не фотографирует, только рисунок может передать атмосферу и настроение. Александр Имедеев в Башкортостане чувствует себя как дома. Впечатляет близкое соседство современности и исторических памятников.

Известные художники из Москвы, Перми, Кирова, Ангарска, Иркутска, а также из Дагестана, Хакасии и, разумеется, Башкортостана проедут по маршруту Уфа – мавзолей Тура-хана – геопарк «Торатау» – пещера Шульган-Таш. Природные памятники, исторические постройки найдут свое отображение на холсте.