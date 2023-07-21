Найденный в Уфе средневековый жернов отправится в Нацмузей Башкирии

Экспозицию Национального музея Башкортостана пополнит каменный жернов эпохи Средневековья. Накануне артефакт нашли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Необычную находку обнаружили во время водолазных поисков на реке Белой. Специалисты погружались в районе железнодорожного моста и уже выходили из воды, когда увидели на мелководье странный круглый предмет.
По мнению специалистов, предмет относится примерно к 15-17 векам и связан с таким культурным памятником, как Уфимский Кремль. Предположительно, аппарат использовали для перемалывания зерновых культур и изготовления муки. Находку передали в Национальный музей Республики, где уже представлено несколько жерновов аналогичного периода. Прежде чем новичок появится в экспозиции, ему предстоит пройти тщательное описание и экспертизу.