Найденный в Уфе средневековый жернов отправится в Нацмузей Башкирии

Мы сразу поняли, что это какая-то историческая ценность. Он был похож на жернов или же на точильный камень. Когда вытащили его, это действительно оказался жернов. Ну все, привезли на станцию, а потом специалисты уже определили, что это действительно жернов Средневековья.

Николай Григорьев, начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы