Найденный в Уфе средневековый жернов отправится в Нацмузей Башкирии

Экспозицию Национального музея Башкортостана пополнит каменный жернов эпохи Средневековья. Накануне артефакт нашли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Необычную находку обнаружили во время водолазных поисков на реке Белой. Специалисты погружались в районе железнодорожного моста и уже выходили из воды, когда увидели на мелководье странный круглый предмет.

Мы сразу поняли, что это какая-то историческая ценность. Он был похож на жернов или же на точильный камень. Когда вытащили его, это действительно оказался жернов. Ну все, привезли на станцию, а потом специалисты уже определили, что это действительно жернов Средневековья.

Николай Григорьев, начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

По мнению специалистов, предмет относится примерно к 15-17 векам и связан с таким культурным памятником, как Уфимский Кремль. Предположительно, аппарат использовали для перемалывания зерновых культур и изготовления муки. Находку передали в Национальный музей Республики, где уже представлено несколько жерновов аналогичного периода. Прежде чем новичок появится в экспозиции, ему предстоит пройти тщательное описание и экспертизу.

Фото №1 - Найденный в Уфе средневековый жернов отправится в Нацмузей Башкирии

Иногда сразу же выставляется предмет, иногда проходит несколько лет. Часто предметы берут на экспонирование в рамках каких-то выставок. Но уже однозначно, что этот предмет будет зарегистрирован до конца года в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации, и с ними может ознакомиться любой пользователь Интернета.

Светлана Воробьёва, старший научный сотрудник отдела фонда, хранитель фондовой коллекции археологии Национального музея Республики Башкортостан
Уфимская волна
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