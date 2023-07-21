В Уфе простились с ветераном Великой Отечественной войны Тамарой Казаковой

На фронт Тамара Дмитриевна ушла в 1943 году. Ей тогда было всего лишь 17 лет. Попала в распоряжение Первой Воздушной армии Западного фронта. Сначала в качестве наземного фотооператора 8-й отдельной роты Аэрофотослужбы истребительного полка, а затем – штурмовой авиации. Прошла бои под Вязьмой, Смоленском, в Белоруссии, Польше, Литве и Восточной Пруссии. И дошла до Кёнигсберга. Тяготы войны закалили её характер, а любовь к Родине придавала силы.