В Уфе простились с ветераном Великой Отечественной войны Тамарой Казаковой

В Уфе ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тамара Казакова. Ей было 97 лет. На фронт Тамара Дмитриевна попала в 17 лет, служила в авиационном полку, участвовала в освобождении Белоруссии, Литвы, Польши, Южной Пруссии. Победу встретила в Кёнигсберге.
Возле дома по улице Революционной сегодня многолюдно. Собравшиеся провожают в последний путь ветерана Великой Отечественной войны Тамару Казакову. Почти месяц назад она отметила свое 97-летие, а еще в мае успела посетить Парад Победы в Москве. Никто не ожидал, что это будут последние важные события в её жизни.
На фронт Тамара Дмитриевна ушла в 1943 году. Ей тогда было всего лишь 17 лет. Попала в распоряжение Первой Воздушной армии Западного фронта. Сначала в качестве наземного фотооператора 8-й отдельной роты Аэрофотослужбы истребительного полка, а затем – штурмовой авиации. Прошла бои под Вязьмой, Смоленском, в Белоруссии, Польше, Литве и Восточной Пруссии. И дошла до Кёнигсберга. Тяготы войны закалили её характер, а любовь к Родине придавала силы.
Орден «Отечественной войны» II степени, медали «За взятие Кёнигсберга» и «За Победу над Германией». Эти награды Тамары Казаковой – пример для молодого поколения. Ветеран Великой Отечественной всегда была открыта людям, рассказывала правду о войне, проводила уроки мужества, вела общественную деятельность. И тем самым внесла немалый вклад в патриотическое воспитание молодежи.