Уфа готовится принять Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

На следующей неделе в Уфе стартуют Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них примут участие спортсмены из 30 стран. Уже через несколько дней в столицу республики начнут прибывать международные делегации. На базе спорткомплекса «Биатлон» завершающий сбор проводит российская команда по пулевой стрельбе. Готовятся к встрече с гостями и волонтеры, а также судьи и представители спорткомплексов города.

Уфа вновь в центре спортивных событий. Столица Башкортостана принимает Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Состязания пройдут по 21 виду спорта. В них примут участие более полутора тысяч атлетов из 30 стран. На этой неделе сборные завершили тренировочные занятия и в ближайшие дни прилетят в столицу республики. А пока к мероприятию готовятся волонтеры и официанты нескольких заведений Уфы. В одном из ресторанов провели мастер-класс по жестовому языку. Участники мероприятия освоили необходимые жесты для общения со слабослышащими. Всего в столице республики такие мастер-классы провели в пяти ресторанах.

В течение восьми соревновательных дней в Уфе ежедневно будет проходить развлекательно-досуговая программа. В нее входят концерты, конкурсы, сабантуй. Также была разработана экскурсионная карта для гостей. Нужно будет лишь навести телефон на куар-код. Далее сурдопереводчик расскажет обо всех достопримечательностях города.

Готовятся к играм судьи и тренеры. Среди них известные российские наставники из Бирска Николай Ковальский и Алексей Шалопин. Они будут работать на соревнованиях по легкой атлетике.