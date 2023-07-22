ГИБДД Башкирии усилит проверку водителей в выходные

В выходные дни ГИБДД Башкирии усилит проверку автомобилистов.
Накануне, 21 июля, в пятницу в целях оказания помощи территориальным подразделениям полиции дополнительно было направлено 25 экипажей ГИБДД. В выходные дни количество инспекторов будет увеличено почти в два раза.
Экипажи ДПС нацелены на профилактику ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления или не имеющими такого специального права.