ГИБДД Башкирии усилит проверку водителей в выходные

В выходные дни ГИБДД Башкирии усилит проверку автомобилистов.

Фото №1 - ГИБДД Башкирии усилит проверку водителей в выходные

Накануне, 21 июля, в пятницу в целях оказания помощи территориальным подразделениям полиции дополнительно было направлено 25 экипажей ГИБДД. В выходные дни количество инспекторов будет увеличено почти в два раза.

Экипажи ДПС нацелены на профилактику ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления или не имеющими такого специального права.

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