В Уфе полицейские помогли женщине не попасть не уловку мошенников

В Уфе местная жительница едва не стала жертвой мошенников. От беды её уберегли полицейские.

Фото №1 - В Уфе полицейские помогли женщине не попасть не уловку мошенников

Женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что с картой уфимки совершают незаконные операции. Чтобы предотвратить потерю денежных средств, женщину уговорили перевести миллион рублей на указанный счёт.

Потенциальная жертва отправилась в торговый центр, чтобы перевести деньги через банкомат. Там её и заметили полицейские. Они расспросили уфимку и выяснили, что женщина едва не попала на уловку мошенников.

Женщина с большой сумкой у банкомата очень волновалась и непрерывно разговаривала по телефону. Сотрудники ППС настойчиво попросили прекратить её разговор. Тем самым полицейские уберегли горожанку от опрометчивого шага, и её сбережения остались в сохранности.

пресс-служба МВД по РБ 
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