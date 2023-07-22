В Уфе полицейские помогли женщине не попасть не уловку мошенников

Женщина с большой сумкой у банкомата очень волновалась и непрерывно разговаривала по телефону. Сотрудники ППС настойчиво попросили прекратить её разговор. Тем самым полицейские уберегли горожанку от опрометчивого шага, и её сбережения остались в сохранности.

пресс-служба МВД по РБ