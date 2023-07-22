В Уфе полицейские помогли женщине не попасть не уловку мошенников

В Уфе местная жительница едва не стала жертвой мошенников. От беды её уберегли полицейские.
Женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что с картой уфимки совершают незаконные операции. Чтобы предотвратить потерю денежных средств, женщину уговорили перевести миллион рублей на указанный счёт.
Потенциальная жертва отправилась в торговый центр, чтобы перевести деньги через банкомат. Там её и заметили полицейские. Они расспросили уфимку и выяснили, что женщина едва не попала на уловку мошенников.