Радий Хабиров рассказал о педагогической династии из Башкирии

Глава республики рассказал о выдающейся педагогической династии Минликаевых-Ильгузиных из Шаранского района. Большинство из членов семьи работают или работали раньше в родном селе Енахметово.

Родоначальник династии – Асылгалей Асылгузинович Ильгузин – работал учителем физкультуры. Его потомки сохранили преданность профессии. Среди них учителя начальных классов, физкультуры, изобразительного искусства, инструктор по плаванию. Всех их объединяют профессионализм, стремление к творчеству и желание отдавать сердце детям, пишет Радий Хабиров.