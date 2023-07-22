В Альшеевском районе Башкирии появится ледовая арена

Строительство ледовой арены в Альшеевском районе намерены начать в 2024 году. На данный момент в администрации ведутся проектные работы. Объект позволит взрослым и детям в круглогодичном режиме играть в хоккей и кататься на коньках. Крытый каток, как отмечают в муниципалитете, должен стать частью спортивного ядра района.

Летом жителей райцентра, по словам тренера, условно можно разделить на две категории: тех, кто ходит купаться на речку, и тех, кто предпочитает бассейн. Последних постепенно становится больше. С открытием ФОКа три года назад это одно из самых популярных мест спорткомплекса.

Другим массовым видом спорта является настольный теннис. Анна Рузанова занимается им уже седьмой год. Спортшкола, в которой проходили основные занятия, пока закрыта на ремонт. Чтобы не терять форму и подготовится к одному из чемпионатов, девушка проводит тренировки в ФОКе.

В Альшеевском районе уже давно решили сделать ставку на спорт, говорят в администрации. По степени вовлеченности местных жителей в занятия физической культурой муниципалитет регулярно входит в десятку, а то и пятерку по республике. Чиновники подсчитали, что так или иначе на спорте больше половины населения района.