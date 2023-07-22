В Уфе ветерана труда в сфере торговли поздравили с профессиональным праздником

Ежегодно в четвертую субботу июля в России отмечается День работника сферы торговли. В этом году эта дата выпала на 22 июля. Примером для многих может служить самоотверженный труд Венеры Хусаиновой, проработавшей 46 лет главным бухгалтером башкирского Потребсоюза.

С профессиональным праздником пенсионерку поздравила съемочная группа телеканала БСТ. Венера Мухамадеевна долгое время отвечала за организацию работы по торговле в магазинах. За самоотверженный труд награждена знаком отличника Советской потребительской кооперации. Даже уйдя на пенсию, долгие годы она возглавляла различные экскурсии для пожилых в своем родном Кугарчинском районе. Кроме того, ветеран труда сумела побороть тяжелую болезнь.