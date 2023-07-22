В Башкирии в детском лагере «Луч» стартовала военно-патриотическая смена

В детском оздоровительном лагере «Луч» стартовала военно-патриотическая смена. Уфимские школьники будут получать знания и навыки в области военной службы, туристско-краеведческих знаний и спорта. Они тренируются на обустроенных спортивных площадках, полноценно и вкусно питаются, участвуют в различных мероприятиях. Безопасный отдых обеспечивают опытные и профессиональные инструкторы.

Спасать жизнь манекену ей не в новинку. Ученица кадетского класса делала это на уроках в школе. И теперь, уже в летнем лагере, хорошая возможность повторить изученное. Основы первой медицинской помощи – одно из обязательных занятий, которое проводят для детей.

В ходе патриотической смены дети также проходят нечто вроде курса молодого бойца. Излюбленным занятием для мальчишек является разборка и сборка автомата, а затем и стрельба по мишеням.

Большой блок занятий посвящен туризму. Детей учат вязать узлы, ориентироваться на местности, определять азимуты. Подготовлено и много развлекательных мероприятий, таких как концерты и дискотеки. Однако, как говорят преподаватели, именно учебные занятия вызывают у школьников наибольший интерес.