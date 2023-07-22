В Уфе прошел первый четвертьфинал пятого турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе прошел первый четвертьфинал пятого республиканского конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Участие в нем приняли 16 жокеев-любителей. Выступали они на лошадях башкирской породы.
В первой скачке Ильгиз Ягудин из Дуванского района уже на финише уступил Ильназу Мустафину из Баймакского района. Самым юным участником этих состязаний стал 11-летний Айдамир Асадуллин. Он не прошел в полуфинал, но все равно остался доволен своим дебютным выступлением на уфимском ипподроме.
С прошлого сезона формат соревнований поменялся, и теперь лучших выявляют не среди спортсменов, а среди коневладельцев. Сегодня победители четвертьфинала выиграли по 160 тысяч рублей. Общий призовой фонд турнира на этот сезон составил 10 миллионов рублей. Во второй скачке соревновательного дня лучшей стала Юлиана Гайфуллина из Белорецкого района.