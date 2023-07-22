В Уфе прошел первый четвертьфинал пятого турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе прошел первый четвертьфинал пятого республиканского конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Участие в нем приняли 16 жокеев-любителей. Выступали они на лошадях башкирской породы.

В первой скачке Ильгиз Ягудин из Дуванского района уже на финише уступил Ильназу Мустафину из Баймакского района. Самым юным участником этих состязаний стал 11-летний Айдамир Асадуллин. Он не прошел в полуфинал, но все равно остался доволен своим дебютным выступлением на уфимском ипподроме.