Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе примут спортсменов из 30 стран

Совсем скоро Башкортостан станет точкой притяжения для сурдлимпийцев из 30 стран мира. На следующей неделе в Уфе пройдут Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». 24 июля в 19 часов на универсальной «Уфа-Арене» состоится торжественная церемония открытия. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале БСТ. Впрочем, как и все дневники, в которых будут отражены спортивные состязания.

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» – одно из самых масштабных международных спортивных событий в 2023 году в мире. Знаковое мероприятие пройдет на 13 спортивных объектах Уфы. Среди комплексов – «Астра», «Биатлон», стадион «Нефтяник», школа-интернат №5 спортивного профиля в Затоне, центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Кстати, в нем пройдут соревнования по легкой атлетике, баскетболу и плаванию. Здесь наряду со штатными указателями подготовили новые по видам спорта. В зале установили баскетбольные стойки, сейчас ведется работа по настройке судейского оборудования, а на стадионе готовят разметку.

В составе российской команды на домашних играх выступят и башкирские спортсмены. В бадминтоне – заслуженный мастер спорта Карина Хакимова. Солидное представительство в единоборствах: в самбо и дзюдо.