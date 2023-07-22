ФК «Уфа» проведет домашний матч против «Мурома»

Возвращение во Вторую лигу для команды из столицы Башкортостана получилось не самым удачным – на прошлой неделе «Уфа» в гостях уступила «Чайке» со счётом 1:2. Набрать первые три очка в сезоне можно будет уже в это воскресенье. Игра против «Мурома» пройдёт на стадионе «Нефтяник» и начнётся в 18:00. Вход свободный.