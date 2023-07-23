В Уфе в одном из ТЦ случился пожар

Ночью 22 июля в Главное управление МЧС России по Башкирии поступил сигнал о сработавшей автоматической системе пожарной сигнализации на территории Центра торговли и отдыха «Простор», который расположен по ул. Жукова.

Пожарные прибыли на место происшествия. Установлено, что на первом этаже в одном из павильонов загорелась светодиодная вывеска.

Пожар был потушен до прибытия на место спасателей.

При этом администрации торгового центра пришлось эвакуировать из помещений 15 человек. Пострадавших нет.