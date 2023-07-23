В Башкирии медведь напугал отдыхающих

В окрестностях села Старый Сибай, что в Баймакском районе республики, местные жители, которые собирали ягоды, внезапно услышали рев медведя, а неподалеку паслось стадо лошадей.

Пастух увел стадо в другую сторону леса, а те, кто приехал по ягоды решили покинуть место встречи с диким зверем – сели в автомобиль и уехали.

О случаях появления диких животных вблизи населенных пунктов пользователи все чаще сообщают в своих социальных сетях. Это вызывает определенную обеспокоенность.