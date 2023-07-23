В Уфе отдыхающие санатория пожаловались на качество предоставляемых услуг

В Уфимской администрации был рассмотрен вопрос о проведении работ по модернизации известного санатория «Радуга».

Он расположен в удобном месте столицы и функционирует круглый год, что делает его еще более привлекательным не только для жителей Уфы, но и для гостей из других регионов.

Однако в мэрию стали поступать замечания от отдыхающих.

Мэр города Ратмир Мавлиев по итогам рассмотрения замечаний и жалоб граждан принял решение о формировании специальной рабочей группы. Цель — улучшение качества предоставляемых услуг и обновление материально-технической базы санатория.

Такие меры направлены на обеспечение более комфортного и приятного отдыха для гостей санатория.

Напомним, Башкирия занимает почетное третье место в списке самых популярных регионов для летнего отдыха.