В Уфе отдыхающие санатория пожаловались на качество предоставляемых услуг

В Уфимской администрации был рассмотрен вопрос о проведении работ по модернизации известного санатория «Радуга».
Он расположен в удобном месте столицы и функционирует круглый год, что делает его еще более привлекательным не только для жителей Уфы, но и для гостей из других регионов.
Однако в мэрию стали поступать замечания от отдыхающих.
Мэр города Ратмир Мавлиев по итогам рассмотрения замечаний и жалоб граждан принял решение о формировании специальной рабочей группы. Цель — улучшение качества предоставляемых услуг и обновление материально-технической базы санатория.
Такие меры направлены на обеспечение более комфортного и приятного отдыха для гостей санатория.
Напомним, Башкирия занимает почетное третье место в списке самых популярных регионов для летнего отдыха.
Фото: администрация г.Уфы