Около 94 тысяч мальков выпустили в реку Белую

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в реку Белую неподалеку от города Бирска было выпущено 93 730 мальков стерляди.

Об этом сообщили в администрации Главы Башкирии со ссылкой Министерство экологии республики.

Представители ведомства отметили, что данное мероприятие проводилось с целью сохранения и поддержания уникальных водных ресурсов региона.

Мальки были выращены в одном из хозяйств Пермского края, прежде чем их отправили в Башкирию. Средний вес каждой стерляди составляет около 4 граммов, и они полностью адаптированы к жизни в естественных условиях водных объектов республики.

Ранее в рамках сохранения природных ресурсов в Белую было выпущено около 20 тыс. мальков краснокнижной стерляди.