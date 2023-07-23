Транспортная развязка в Зинино будет открыта до начала учебного года

Глава столичной администрации Ратмир Мавлиев рассказал о текущем ходе строительства транспортной развязки в районе Зинино.

По его словам, на данный момент уже выполнено около 97% работ по отсыпанию песчано-гравийной смеси, и реализация проекта близится к завершению.

В настоящее время на стройплощадке проводятся работы по установке системы ливневой канализации, укладке бордюров и асфальтированию дорог. Завершающим этапом будет установка освещения и барьерных ограждений.