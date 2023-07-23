Очередные семь фур с гумконвоем отправились из Уфы на Донбасс

Семь фургонов с гуманитарным конвоем покинули Уфу и направились в зону спецоперации. Сообщается, что нынешнее наполнение довольно разнообразно – от продуктов до личных писем бойцам в зоне СВО, а также предметы искусства из музея имени Нестерова для пополнения коллекции нового региона страны.
Заместитель начальника пожарной части села Узытамак Альфред Бойков поделился своими наблюдениями о том, как протекает процесс восстановления освобожденных территорий: дорожные службы, которые прибыли из Башкирии, работают круглые сутки, восстанавливаются школы и отстраиваются новые дома в Мариуполе.
Перед тем как отправиться в путь водители получили благодарственные письма от главы Башкирии Радия Хабирова. Их вручил заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.
Фото ГУ МЧС по РБ.