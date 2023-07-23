Очередные семь фур с гумконвоем отправились из Уфы на Донбасс

Семь фургонов с гуманитарным конвоем покинули Уфу и направились в зону спецоперации. Сообщается, что нынешнее наполнение довольно разнообразно – от продуктов до личных писем бойцам в зоне СВО, а также предметы искусства из музея имени Нестерова для пополнения коллекции нового региона страны.