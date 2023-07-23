Упал с девятого этажа, выспался и поднялся обратно

Молодой человек 18-ти лет отдыхал с друзьями в Черниковке. Когда вышел на балкон покурить, опрокинулся через балкон и упал на крышу припаркованного внизу автомобиля «Нива».

Приземлившись, решил не подниматься обратно в квартиру, и уснул рядом с помятой машиной.

Свидетелем крепкого сна парня прямо на асфальте стал таксист, прибывший на заявку. Он-то и разбудил молодого человека, после чего тот спокойно поднялся обратно в квартиру.

Несмотря на то, что упал он с последнего этажа девятиэтажки, особых повреждений не получил – лишь царапины и ушибы. Однако прибывшая на место бригада скорой помощи все-таки увезла любителя полетать в стационар на обследование.