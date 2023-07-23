В двух районах Башкирии бушуют лесные пожары

По состоянию на сегодняшний день в Башкирии зарегистрированы два действующих лесных пожара: в Белорецком и Зилаирском районах республики. В пресс-службе МЧС по РБ сообщают, что оба пожара локализованы.

На борьбу с огнем направлены 65 пожарных и 23 единицы техники. В настоящее время жителям и их домовладениям в указанных населенных пунктах ничего не угрожает: ситуация находится на контроле служб спасения и регионального МЧС.