В Башкирии кредитные каникулы помогли свыше 40 тысячам заемщиков

По информации пресс-службы Нацбанка по РБ, с начала следующего года кредитные каникулы по потребительским кредитам станут действовать на постоянной основе.
В 2020 году кредитными каникулами воспользовались более 5,2 тысячи жителей Башкирии, а общая сумма их кредитов составила порядка 1,8 миллиарда рублей. При этом с марта 2022 года по март текущего года данное право было предоставлено 35,5 тысячи заемщиков с общей суммой займов в 12,8 миллиарда рублей.
По новому законодательсву кредитные каникулы по потребительским кредитам будут предоставляться в двух случаях. Во-первых, если доходы заемщика снизились более чем на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года. Во-вторых, если заемщик пострадал в чрезвычайных ситуациях, таких как катастрофа, стихийное бедствие и так далее.
Отметим, каждый заемщик может получить кредитные каникулы один раз в связи со снижением дохода и один раз в связи с чрезвычайной ситуацией. Наличие просрочки на выполнение кредитных обязательств не влияет на возможность получить отсрочку по платежам.
Однако теперь нельзя получить кредитные каникулы, если ранее они уже оформлялись по тому же кредиту или займу в связи с коронавирусом или санкциями. В случае если заемщик ранее воспользовался кредитными каникулами для военнослужащих, он имеет право на получение такого перерыва по тому же кредиту или займу.