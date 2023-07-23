В Башкирии кредитные каникулы помогли свыше 40 тысячам заемщиков

По информации пресс-службы Нацбанка по РБ, с начала следующего года кредитные каникулы по потребительским кредитам станут действовать на постоянной основе.

В 2020 году кредитными каникулами воспользовались более 5,2 тысячи жителей Башкирии, а общая сумма их кредитов составила порядка 1,8 миллиарда рублей. При этом с марта 2022 года по март текущего года данное право было предоставлено 35,5 тысячи заемщиков с общей суммой займов в 12,8 миллиарда рублей.

По новому законодательсву кредитные каникулы по потребительским кредитам будут предоставляться в двух случаях. Во-первых, если доходы заемщика снизились более чем на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года. Во-вторых, если заемщик пострадал в чрезвычайных ситуациях, таких как катастрофа, стихийное бедствие и так далее.

Отметим, каждый заемщик может получить кредитные каникулы один раз в связи со снижением дохода и один раз в связи с чрезвычайной ситуацией. Наличие просрочки на выполнение кредитных обязательств не влияет на возможность получить отсрочку по платежам.