В Башкирии при столкновении катера и лодки пострадал мужчина

Накануне вечером на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе Башкирии произошло столкновение катера и лодки.
Как сообщает МЧС по РБ, на момент происшествия пассажирами катера были шесть человек, а в лодке находились двое.
В результате столкновения пострадал мужчина 1988 года рождения: он получил серьезную травму грудной клетки. Сотрудники бригады скорой помощи доставили его в Мелеузовскую больницу.
Сообщается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянении.
В настоящее время следственные органы проводят оперативные мероприятия с целью выяснить все обстоятельства произошедшего и установить причины столкновения катера и лодки.
Фото: МЧС России по РБ