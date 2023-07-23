В Башкирии при столкновении катера и лодки пострадал мужчина

Накануне вечером на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе Башкирии произошло столкновение катера и лодки.

Как сообщает МЧС по РБ, на момент происшествия пассажирами катера были шесть человек, а в лодке находились двое.

В результате столкновения пострадал мужчина 1988 года рождения: он получил серьезную травму грудной клетки. Сотрудники бригады скорой помощи доставили его в Мелеузовскую больницу.

Сообщается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянении.

В настоящее время следственные органы проводят оперативные мероприятия с целью выяснить все обстоятельства произошедшего и установить причины столкновения катера и лодки.