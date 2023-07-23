В Башкирии с начала года на железной дороге погибли 18 человек

На станции Давлеканово состоялся профилактический рейд, который провели железнодорожники и сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Сотрудники проверили те места, где пешеходы часто нарушают правила безопасности, и провели профилактические беседы с местными жителями, распространяли памятки о правилах безопасного пересечения железнодорожных путей.

Статистика за этот год тревожная: в пределах республики 22 человека получили травмы на железнодорожной инфраструктуре. Из этого числа 18 человек не выжили из-за полученных травм. Также среди пострадавших есть трое несовершеннолетних. Именно поэтому особое внимание проверяющих было уделено пропаганде безопасности среди учащихся школ и колледжей.

Специалисты обращают внимание на особую уязвимость детей и подростков: в силу их возраста они иногда забывают о последствиях своих действий и поступков. В поисках адреналина и острых ощущений, молодежь не думает о том, что прогулки по железнодорожным путям может привести к серьезным и даже фатальным травмам.