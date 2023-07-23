Жителю Башкирии грозит тюремный срок за ДТП со смертельным исходом

В Уфимском районе Башкирии задержан мужчина, подозреваемый в аварии со смертельным исходом. В МВД по Башкирии рассказали, что в отдел полиции поступило заявление о пропаже 38-летнего мужчины.

Тело пропавшего нашли на следующий день в овраге рядом с селом, в котором он проживал. После этого оперативники и инспекторы ДПС смогли задержать подозреваемого в смерти мужчины: ранее неоднократно судимый 59-летний житель деревни Якшиваново Уфимского района. Его нашли с помощью записей с камер наблюдения, а также по осколкам от покрытия автомобиля.

По предварительным данным, вечером 15 июля водитель автомобиля ВАЗ-2121 ехал по трассе деревня Якшиваново — деревня Горново. По словам задержанного, он был в состоянии алкогольного опьянения и отправился за очередной порцией спиртного в магазин, который находился в соседней деревне. По дороге он сбивает пешехода, который шел по обочине. Испугавшись, подозреваемый скрылся с места ДТП, а свою машину спрятал в гараже.

За аварию со смертельным исходом и оставление места происшествия ему грозит уголовная ответственность. Он признался в содеянном. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.