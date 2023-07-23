Американский сурдлимпиец уверен, что спорт и политика не должны мешать друг другу

Спорт и политика – две сферы, которые должны сосуществовать, но не должны мешать друг другу, уверен легкоатлет Брэди Перри из Соединенных Штатов Америки, который прибыл в Уфу для участия в Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Брэди Перри отметил, что Россия встретила его дружелюбно и гостеприимно, и радушно принимает всех, кто разделяет идеалы спорта – справедливость, равенство и честную борьбу.

Он убежден, что спорт – это платформа, где люди со всех уголков мира могут объединиться в соревнованиях, демонстрируя свои навыки и таланты без политических разногласий.

Его мнение разделяют и другие спортсмены, прибывающие в Уфу. Они также уверены, что спортивная арена должна быть вне политики.

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» объединят более 700 спортсменов из 30 стран мира – Бразилии, Франции, Турции, Испании, США, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама и других.

Уфа будет принимать этот спортивный праздник в период с 23 июля по 2 августа.