В России отзовут порядка 80 тысяч автомобилей «Лада»

Росстандарт сообщает о том, что отзыв коснется моделей «Нива Legend», «Нива Travel» и «Гранта», которые были проданы с 2022 года.

По информации ведомства, в указанных моделях автомобилей отечественного производства отсутствует блок управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», который должен быть установлен на всех машинах.

Владельцам вышеуказанных моделей рекомендуют связаться с ближайшим дилерским автоцентром для согласования времени и даты своего визита.