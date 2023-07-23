Заслуженный артист Башҡортостана отправился на СВО

Популярный певец и музыкант, заслуженный артист республики Радик Динахметов отправился на службу по контракту в зону специальной военной операции.

Он получил должность санитара медицинского взвода. По словам самого бойца, в настоящее время он учится оказывать первую помощь раненым. Затем ему предстоит пройти полную военную подготовку, сообщил артист.

Напомним, Радик Динахметов является исполнителем таких хитов как хитов «Әлдә һин бар әле донъяла», «Зәңгәр күҙле кыҙҙы һағынам» и других. Кроме того, он играет на флейте и известен как составитель сборника стихов башкирских и татарских поэтов «Кеше…».

Добавим, Радик Динахметов является автором 7 аудиоальбомов, 4 видеоальбомов и 4 CD-дисков.