В Башкирии подвели итоги массовых проверок на дорогах

Массовые проверки водителей прошли на автодорогах Башкирии. Мероприятия были направлены на пресечение административных правонарушений при нарушении ПДД и обеспечение безопасности дорожного движения.

По сообщению ГИБДД по РБ, уфимские госавтоинспекторы проверили более 1000 автомобилей. За период проведения мероприятий были пресечены 118 нарушений требований правил дорожного движения.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны 19 водителей, отметили в ГИБДД по республике.