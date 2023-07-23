В Башкирии предлагают внедрить новый порядок оформления договоров дарения

В Госсобрании Башкирии депутаты выступили с предложением об обязательном нотариальном заверении таких документов. Исключением будут считаться случаи, когда даритель либо одаряемый приходятся друг другу близкими родственниками.

Как отмечают законодатели, нередки случаи, когда в рамках действующего порядка оформления договоров дарения пожилые люди рискуют потерять свое единственное жилье.