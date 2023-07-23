В Башкирии предлагают внедрить новый порядок оформления договоров дарения

В Госсобрании Башкирии депутаты выступили с предложением об обязательном нотариальном заверении таких документов. Исключением будут считаться случаи, когда даритель либо одаряемый приходятся друг другу близкими родственниками.
Как отмечают законодатели, нередки случаи, когда в рамках действующего порядка оформления договоров дарения пожилые люди рискуют потерять свое единственное жилье.
Для того чтобы подарить жилой объект недвижимости тому, кто не является родственником, достаточно посетить офис МФЦ для подписания необходимвых документов.