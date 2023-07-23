Радий Хабиров ознакомился с работой Центра подготовки операторов БПЛА

В Башкирии начал работу Центр тактической подготовки операторов беспилотников имени Владлена Татарского. С работой центра на неделе ознакомился глава республики. Все инструкторы – ветераны СВО. Своим опытом они будут делиться с теми, кто также отправится выполнять боевые задачи в зону спецоперации. Первые группы будущих операторов БПЛА уже укомплектованы, при этом набор кандидатов открыт.

Ловким движением руки обычный квадрокоптер превращается в смертоносное оружие. Инструкторы показывают, как и с помощью чего в зоне спецоперации нередко приходится работать военнослужащим.

Как и в любом военном деле, здесь важны точность и меткость. Прежде чем кинуть гранату, оператор должен определить местоположение живой силы противника, то есть разведать местность и установить координаты. Опять же с помощью дрона.

Будущим операторам дронов предстоит обучиться основам пилотажа. Инструкторы порой показывают чудеса маневрирования, летая не только над зданием, но и залетая внутрь.

Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов прежде всего будет работать для нужд башкирских батальонов. Обучаться будут как действующие военнослужащие, так и те, кто после завершение курса подпишет контракт с Минобороны. Это – обязательное условие обучения. Особые требования и к кандидатам.

Все инструкторы, кстати, ветераны спецоперации. То, чему они будут обучать военнослужащих, многократно опробовано в ходе реальных штурмовых боев и доказало свою эффективность.

Центр тактической подготовки назван в честь военкорра Владлена Татарского, который, по словам организаторов, сам много внимание уделял теме беспилотников. С работой инструкторов на неделе ознакомился и глава республики. Радий Хабиров посмотрел демонстрационные полёты и отработку навыков противодронной защиты.

Это одна из трех задач по развитию систем БПЛА, которые стоят перед нами. Две другие – производство беспилотников и обучение управлению ими для гражданских нужд. Во всех этих направлениях мы ведем активную работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Беспилотники гораздо дешевле артиллерийских орудий и управляемых ракет, при этом их эффективность высока, говорят специалисты.