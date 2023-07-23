В Уфе начинаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Считанные мгновения остаются до старта Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Состязания проведут среди глухих. Выявлять сильнейших в 21 виде спорта будут более 1,5 тысячи атлетов из 32 стран. На протяжении всей недели Уфа готовилась к началу соревнований. Официанты, волонтеры, тренеры, судьи и сами спортсмены. Начали прибывать и первые иностранные гости.

Одна из самых больших иностранных делегаций на игры в Уфе приехала из Беларуси. Более 150 участников будут бороться за медали в 30 видах спорта.

Среди наших участников много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И взрослые, и молодёжь, рассчитываем и надеемся, что на солнечной и теплой земле Башкирии мы выступим успешно. Анатолий Никитин, председатель Белорусской спортивной федерации глухих

Встречают прибывших в Уфу гостей волонтёры, которые на жестовом языке могут поприветствовать участников и ответить на самые важные вопросы. Прилетел в Уфу и президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.

Спорт должен объединять мир. А наши, конечно, выиграют, я уверен. Россия всегда побеждает. Но главное – участие, дружба, сплочение. Станислав Иванов, президент общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» – одно из самых масштабных международных спортивных событий в 2023 году в мире. Знаковое мероприятие пройдет на 13 спортивных объектах Уфы. Среди комплексов –«Астра», «Биатлон», стадион «Нефтяник», школа-интернат №5 в Затоне, центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Кстати, в нем пройдут соревнования по легкой атлетике, баскетболу и плаванию. Здесь наряду со штатными указателями подготовили новые. В зале установили баскетбольные стойки, сейчас ведется работа по настройке судейского оборудования, а на стадионе готовят разметку.

Сейчас идёт подготовка к легкой атлетике, скоро встретим спортсменов. В первый день у них будет опробование площадок. У нас очень хороший опыт проведения соревнований уровень – от республиканского до мирового. Татьяна Антипова, начальник отдела по организации и проведению спортивных мероприятий Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

К соревнованиям подготовились волонтеры и официанты нескольких заведений Уфы. В одном из ресторанов провели мастер-класс по жестовому языку. Участники мероприятия освоили необходимые жесты для общения со слабослышащими. Всего в столице республики такие мастер-классы провели в пяти ресторанах.

Мы прошли алфавит. Освоили базовое общение с гостями. Алена Асадуллина, официант ресторана

В течение восьми соревновательных дней в Уфе ежедневно будет проходить развлекательно-досуговая программа. В нее входят концерты, конкурсы, сабантуй. Также была разработана экскурсионная карта для гостей. Нужно будет лишь навести телефон на QR-коды. Далее сурдопереводчик расскажет обо всех достопримечательностях города. Кроме того, на протяжении всех соревнований в городском пространстве «Арт-Квадрат» будет работать фан-зона.

Так как у нас ожидается много болельщиков, которые любят не только посмотреть, но и вкусно поесть, на Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» будет задействовано 210 волонтёров. Есть уфимские ребята, есть и иногородние. Большинство волонтёров опытные, учитывая особенный статус мероприятия, но будут и новички. Их уже разделили на несколько зон ответственности: аэропорт, гостиницы и спортивные объекты. Работа у волонтёров предстоит непростая, зачастую в аэропорту и гостиницах у них будут ночные смены. Ольга Шевнина, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих в Республике Башкортостан

Все волонтеры не знали жестовый язык в принципе, первые фразы приветствия все уже выучили, все смогут поприветствовать гостей. Все гости слабослышащие, все будут знать основные моменты. Тимур Гадельшин, руководитель волонтерского корпуса Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Готовятся к играм судьи и тренеры. Среди них известные российские наставники из Бирска Николай Ковальский и Алексей Шалопин. Они будут работать на соревнованиях по легкой атлетике.

Они не слышат, мы не можем их вызывать голосом, а должна быть информация на всяких информативных стендах, чтобы они видели, кого вызывают, сколько у них времени, давать отмашку флажками, когда именно начинать действие, удачное оно или нет. Николай Ковальский, тренер-преподаватель спортшколы г. Бирска по легкой атлетике

В составе российской команды на домашних играх выступят и башкирские спортсмены. В бадминтоне – заслуженный мастер спорта Карина Хакимова. Солидное представительство в единоборствах – в самбо и дзюдо.

Башкирских спортсменов будет около десяти человек, таких как пулевая стрельба, бадминтон, борьба, ну и другие виды спорта. Виталий Новцев, директор Центра адаптивного спорта Республики Башкортостан

Некоторые спортсмены, как, например, сборная России по пулевой стрельбе приехала в Уфу заранее. Команда из 12 спортсменов проводила свой сбор в столице республики с 10 июля.

Сейчас у стрелков психологическая подготовка идёт. Всё, что готовили, мы готовили в течение пяти лет. Стараемся не перетрудиться, "проголодаться" к борьбе и быть готовыми к соперничеству. Не травмироваться. Артур Абдрахманов, участник Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»