В Уфе начинаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Считанные мгновения остаются до старта Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Состязания проведут среди глухих. Выявлять сильнейших в 21 виде спорта будут более 1,5 тысячи атлетов из 32 стран. На протяжении всей недели Уфа готовилась к началу соревнований. Официанты, волонтеры, тренеры, судьи и сами спортсмены. Начали прибывать и первые иностранные гости.
Одна из самых больших иностранных делегаций на игры в Уфе приехала из Беларуси. Более 150 участников будут бороться за медали в 30 видах спорта.
Встречают прибывших в Уфу гостей волонтёры, которые на жестовом языке могут поприветствовать участников и ответить на самые важные вопросы. Прилетел в Уфу и президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.
Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» – одно из самых масштабных международных спортивных событий в 2023 году в мире. Знаковое мероприятие пройдет на 13 спортивных объектах Уфы. Среди комплексов –«Астра», «Биатлон», стадион «Нефтяник», школа-интернат №5 в Затоне, центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Кстати, в нем пройдут соревнования по легкой атлетике, баскетболу и плаванию. Здесь наряду со штатными указателями подготовили новые. В зале установили баскетбольные стойки, сейчас ведется работа по настройке судейского оборудования, а на стадионе готовят разметку.
К соревнованиям подготовились волонтеры и официанты нескольких заведений Уфы. В одном из ресторанов провели мастер-класс по жестовому языку. Участники мероприятия освоили необходимые жесты для общения со слабослышащими. Всего в столице республики такие мастер-классы провели в пяти ресторанах.
В течение восьми соревновательных дней в Уфе ежедневно будет проходить развлекательно-досуговая программа. В нее входят концерты, конкурсы, сабантуй. Также была разработана экскурсионная карта для гостей. Нужно будет лишь навести телефон на QR-коды. Далее сурдопереводчик расскажет обо всех достопримечательностях города. Кроме того, на протяжении всех соревнований в городском пространстве «Арт-Квадрат» будет работать фан-зона.
Готовятся к играм судьи и тренеры. Среди них известные российские наставники из Бирска Николай Ковальский и Алексей Шалопин. Они будут работать на соревнованиях по легкой атлетике.
В составе российской команды на домашних играх выступят и башкирские спортсмены. В бадминтоне – заслуженный мастер спорта Карина Хакимова. Солидное представительство в единоборствах – в самбо и дзюдо.
Некоторые спортсмены, как, например, сборная России по пулевой стрельбе приехала в Уфу заранее. Команда из 12 спортсменов проводила свой сбор в столице республики с 10 июля.
Следить за выступлениями и ходом соревнований вы сможете благодаря дневникам игр «Мы вместе. Спорт» на телеканале БСТ. Они будут выходить ежедневно. Прямую трансляцию церемонии открытия Летних игр сурдлимпийцев не пропустите 24 июля. Начало в 19:00.