Со дня рождения Махмута Гареева исполнилось 100 лет

23 июля исполняется 100 лет со дня рождения Махмута Гареева, выдающегося советского и российского военачальника, генерала армии. Уроженец Челябинска прямую связь имел и с Башкортостаном: из села Салихового Чишминского района родом был его отец.
Махмут Гареев прожил насыщенный путь военного, участвовал в Великой Отчетсвенной на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Четырежды был ранен. Кроме того, он принимал участие в подготовке и проведении Маньчжурской стратегической наступательной операции на заключительном этапе Второй Мировой. Генерал армии внес большой вклад в изучение и разработку форм и методов оперативной подготовки вооруженных сил.
Неоднократно он приезжал на свою малую родину, где в его честь открыли музей боевой славы. Умер военачальник в 2019 году.