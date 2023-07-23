Со дня рождения Махмута Гареева исполнилось 100 лет

Махмут Гареев прожил насыщенный путь военного, участвовал в Великой Отчетсвенной на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Четырежды был ранен. Кроме того, он принимал участие в подготовке и проведении Маньчжурской стратегической наступательной операции на заключительном этапе Второй Мировой. Генерал армии внес большой вклад в изучение и разработку форм и методов оперативной подготовки вооруженных сил.