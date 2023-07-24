В Башкирии водитель BMW протаранил припаркованные автомобили и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел в Стерлитамаке, на улице Гоголя. По предварительной информации, мужчина был нетрезв. Об этом информирует в своем телеграм-канале начальник управления ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.
ДТП произошло 22 июля. Сообщение об этом поступило в дежурную часть УМВД России по Стерлитамаку и было передано всем сотрудникам ГИБДД.
39-летний Житель Мелеузовского района Башкирии, совершивший наезд на припаркованные автомобили, скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции.
В отношении задержанного составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАп РФ.
На место была вызвана бригада скорой помощи по причине неадекватного поведения подозреваемого. По итогам осмотра пациента медики приняли решение о его госпитализации в отделение наркологии.
Дорогостоящий автомобиль эвакуирован на специализированную автостоянку. Материалы дела будут направлены в суд.
Фото: ГИБДД по РБ