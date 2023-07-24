Фотовыставка «Самая красивая страна» открылась в аэропорту «Уфа»

Выставка работает в терминале внутренних авиалиний аэрогавани. Инициаторами экспозиции выступает отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан.

«Самая красивая страна» — это масштабный проект, который РГО проводит с 2015 года. Основная цель – сохранение природного и историко-культурного наследия страны, воспитание патриотизма и бережного отношения к окружающей среде.

За весь период организации фотовыставки количество работ, присланных для участия в проекте, превысило 622 тысячи.