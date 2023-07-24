В Уфе паром насмерть придавил женщину

Несчастный случай произошел накануне вечером на паромной переправе «Трамплин».
По предварительным данным, женщина возвращалась на пароме домой со стороны садов. Не дождавшись, когда паром причалит к берегу, женщина решила спрыгнуть на землю. В этот момент судно, движущееся к берегу по инерции, прижало ее.
На месте происшествия работали спасатели Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы и медики скорой помощи. В течение получаса специалисты проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью.
В настоящее время устанавливаются причины несчастного случая. По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы