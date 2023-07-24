В Башкирии женщина во время ссоры с мужем выкинула из окна многоэтажки собаку

На днях в Октябрьском женщина, поругавшись с мужем, выбросила из окна собачку породы йоркширский терьер и все его вещи. Под окнами дома №19 по улице Садовое кольцо мертвое животное обнаружила зоозащитница.
Активистка опубликовала пост в ТГ-канале и вызвала полицию.
Активистка сама забрала собачку и похоронила ее, так как ее владельцы не стали этого делать.
Как сообщает КП-Уфа, ситуацию прокомментировали в МВД по Башкирии. По данным ведомства, сообщение о том, что горожанка выбросила из окна собаку действительно поступило в полицию 19 июля.