В Башкирии женщина во время ссоры с мужем выкинула из окна многоэтажки собаку

Мне сегодня тяжело, горько и больно. Хозяйка, поругавшись с мужем, выбросила свою собаку, йоркширского терьера и все его вещи. Собака погибла. Целый день сегодня мне плохо. За что он заслужил такую участь, я не знаю.

зоозащитница