В Башкирии женщина во время ссоры с мужем выкинула из окна многоэтажки собаку

На днях в Октябрьском женщина, поругавшись с мужем, выбросила из окна собачку породы йоркширский терьер и все его вещи. Под окнами дома №19 по улице Садовое кольцо мертвое животное обнаружила зоозащитница.

Активистка опубликовала пост в ТГ-канале и вызвала полицию.

Мне сегодня тяжело, горько и больно. Хозяйка, поругавшись с мужем, выбросила свою собаку, йоркширского терьера и все его вещи. Собака погибла. Целый день сегодня мне плохо. За что он заслужил такую участь, я не знаю.

зоозащитница

Активистка сама забрала собачку и похоронила ее, так как ее владельцы не стали этого делать.

Как сообщает КП-Уфа, ситуацию прокомментировали в МВД по Башкирии. По данным ведомства, сообщение о том, что горожанка выбросила из окна собаку действительно поступило в полицию 19 июля.

В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

пресс-служба МВД по РБ
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