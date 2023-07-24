В Башкирии столкнулись грузовик и легковушка: водители в больнице

Накануне вечером экстренные службы получили сообщение об аварии, которая случилась на 1483 км трассы М-5 в Уфимском районе Башкирии.
В госкомитете республики по ЧС уточнили, что автомобили «КамАЗ» и «ВАЗ-2112» столкнулись лоб в лоб.
На месте аварии работали пожарные, бригада скорой помощи, госавтоинспекторы и представители других экстренных служб.
В ДТП пострадали оба водителя и были доставлены в городские стационары.
В настоящее время ведется расследование причин произошедшей аварии.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС