В Башкирии столкнулись грузовик и легковушка: водители в больнице

Накануне вечером экстренные службы получили сообщение об аварии, которая случилась на 1483 км трассы М-5 в Уфимском районе Башкирии.

В госкомитете республики по ЧС уточнили, что автомобили «КамАЗ» и «ВАЗ-2112» столкнулись лоб в лоб.

На месте аварии работали пожарные, бригада скорой помощи, госавтоинспекторы и представители других экстренных служб.

В ДТП пострадали оба водителя и были доставлены в городские стационары.

В настоящее время ведется расследование причин произошедшей аварии.