Башкирские парламентарии выступили с инициативой против злоупотреблений в сфере ЖКХ

В Курултае республики за такие противоправные деяния предлагают установить штрафы в размере от 20 до 250 тысяч рублей. Соответствующие поправки могут быть внесены в КоАП РФ.

Суть документа: защита жильцов многоквартирных домов от действий недобросовестных поставщиков ЖКУ, которые завышают стоимость услуг. В соответствии с положениями жилищного кодекса РФ, в случае завышения платы за ЖКУ виновный обязан выплатить пострадавшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. При этом на практике обязать этот штраф не представляется возможным.

По мнению спикера Госсобрания Константина Толкачева, решать вопрос нужно в судебном порядке. Однако жильцы не обращаются с подобными заявлениями, так как зачастую сумма переплаты не превышает 1-2 тысяч рублей. При этом расходы на судебные разбирательства составляют от 15 до 30 тысяч рублей. В этой связи башкирские парламентарии предлагают ввести административные взыскания за неуплату штрафов поставщиками услуг.

В случае если данный документ обреет статус закона, то размеры санкций за нарушение сроков уплаты штрафа составят от 4 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Если же штраф не выплачивается в течение 2 месяцев и более со дня получения обращения собственника, то административное взыскание составит от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 тысяч до 200 тысяч – для юридических.

Повторное нарушение повышает размеры наказания: для должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических – от 200 тысяч до 250 тысяч. Более того, должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от года до 3 лет в том случае если допустит подобные нарушения более трех раз.